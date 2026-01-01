Oristano, bonifica della discarica di Pauli Mattauri più vicinaIl Comune cerca un’impresa specializzata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una storia lunga più di vent’anni entra finalmente nella fase conclusiva. La discarica di Pauli Mattauri, a Silì, si avvia alla chiusura definitiva dopo un percorso segnato da contenziosi, sentenze e ritardi amministrativi. Con l’approvazione del progetto esecutivo per la copertura finale dell’invaso, il Comune di Oristano sblocca un intervento che vale complessivamente oltre 4,4 milioni di euro e che ha pesato a lungo sui conti dell’ente.
Il provvedimento consente ora di passare alla fase operativa. È stata infatti avviata la manifestazione d’interesse per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata: saranno almeno dieci le imprese specializzate in bonifiche ambientali chiamate a presentare un’offerta per la realizzazione dei lavori. Un passaggio chiave, che segue anni di obblighi rimasti sulla carta e l’intervento del commissario ad acta nominato dal Tar per dare esecuzione a sentenze risalenti già al 2010.
Ora il cronoprogramma entra nel vivo: il Comune ha avviato una manifestazione d’interesse finalizzata a individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Saranno almeno dieci le imprese specializzate nella bonifica ambientale chiamate a presentare un’offerta per l’esecuzione dei lavori. Il progetto prevede lavori per oltre 3,2 milioni di euro, a cui si aggiungono oneri di sicurezza, spese tecniche, monitoraggi e imprevisti. La durata stimata del cantiere è di poco più di un anno.