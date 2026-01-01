Piazza Roma si è accesa sul serio, e non solo per modo di dire. Allo scoccare della mezzanotte, sulle note di "Magnifico" migliaia di telefoni sollevati hanno illuminato il centro di Oristano come un cielo improvvisato di stelle bianche. Un colpo d’occhio potente, la fotografia più efficace di un Capodanno che ha fatto centro: gente, musica, partecipazione.

Sul palco Fedez è entrato subito in partita con Bimbi per strada, dando il via a uno show costruito su una sequenza di brani conosciuti e cantati a memoria. Da "Sapore" a "La dolce vita", fino a "Mille", la piazza ha risposto compatta, mentre la capienza massima – fissata a 4.400 persone – veniva di fatto raggiunta già prima dell’esibizione, durante il set del dj.

Il momento clou, come tradizione vuole, è stato il countdown. E qui la serata ha regalato anche una parentesi leggera e tutta da sorridere. Accanto al rapper, il sindaco Massimiliano Sanna preso dall’entusiasmo, ha anticipato di qualche secondo l’esplosione dei coriandoli. Un attimo di sorpresa, poi le risate, con Fedez che ha colto la palla al balzo e ha trasformato la gaffe in gag, rilanciandola poco dopo sui social con una storia ironica diventata virale "Sindaco di Oristano countdown precoce numero uno"

Dopo il brindisi e gli auguri alla città, la chiusura con "Senza pagare" e l’ultimo applauso. La piazza piena fino all’ultimo minuto certifica la riuscita dell’evento; il dibattito acceso sui social, tra consensi e critiche, racconta invece una città divisa nel giudizio, senza però scalfire un dato evidente: la festa, in piazza, ha funzionato.

