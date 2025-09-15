Da sedici anni socio del comitato, Salvatore Selenu è alla sua prima elezione da presidente. L’investitura è avvenuta oggi pomeriggio durante l’assemblea, a cui ha preso parte anche il parroco di Sant’Andrea, don Piero Crobeddu, che si è tenuta nei locali adiacenti la chiesetta campestre dedicata al Santissimo.

Sposato, padre di due figli e nonno di cinque nipoti, Selenu è socio della Cooperativa pescatori Tortolì. Raccoglie le redini di presidente da Gianluca Loi, oggi eletto segretario. Il vice di Selenu è Franco Cocco. Cinque i consiglieri: Fabio Marruncheddu, Luciano Mascia, Gianluca Loi (omonimo del presidente uscente), Marco Solanas e Marcella Marongiu.

Sostituti Franco Ladu e Salvatore Piu. Domani sera, nel rispetto del tradizionale rito, si terrà lo scambio della bandiera fra il presidente uscente e il neo eletto. Con quest’appuntamento si conclude l’edizione annuale de is Festas de sartu.

