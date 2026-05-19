La Statale 126 è chiusa dalla tarda mattinata di oggi, un operaio è rimasto ferito mentre i lavori di posa della fibra sono al momento sospesi.

È il bilancio di una giornata convulsa nel centro di Marrubiu, in via Neapolis, dove alcuni operai erano impegnati nella sistemazione della fibra. Proprio durante questi interventi, presumibilmente è stato danneggiato un tubo della rete del gas cittadino e c’è stata una perdita di gas. Poi una fiammata ha investito un operaio: il 30enne, originario di Uras, è stato subito soccorso e accompagnato all’ospedale San Martino per alcune ustioni al braccio. Le condizioni non sarebbero critiche.

In via Neapolis sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area, oltre agli operai della ditta Medea per la sistemazione della rete del gas e i tecnici dell’Anas.

Anche il sindaco Luca Corrias si è subito precipitato sul posto. «La situazione adesso è sotto controllo, ci auguriamo che l’operaio ferito si riprenda al più presto – ha commentato – ringrazio vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri per il supporto».

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