Si sono vissuti momenti di forte tensione questo pomeriggio nel centro di accoglienza di via Tharros a Cabras per una rissa fra una quindicina di ospiti. Alcuni giovani migranti sono rimasti feriti in maniera lieve, otto sono stati identificati e denunciati, sono in corso ulteriori accertamenti.

Tutto è accaduto poco prima dell’ora di pranzo. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, ci sarebbe stata una discussione fra un gruppo di pakistani e altri ragazzi algerini. Subito il clima si è acceso, il battibecco è degenerato fino allo scontro fisico e violento che ha coinvolto una quindicina di persone. Immediato l’allarme, sul posto sono arrivate subito le pattuglie dei carabinieri che hanno sedato gli animi e riportato un po’ di ordine nella struttura. I militari hanno identificato 8 uomini, sono in corso ulteriori verifiche; cinque ospiti sono rimasti feriti in maniera lieve.

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