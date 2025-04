La primavera torna a colorare Torregrande con la sua festa più attesa: da venerdì e fino al 1 maggio il lungomare della borgata si trasformerà in un vivace palcoscenico di profumi, sapori e tradizioni per la quarta edizione della "Festa della Primavera".

Cuore simbolico della manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Eleonora in collaborazione con il Comune, la Pro Loco, la società nazionale di salvamento e il Centro commerciale naturale Torregrande, sarà come da tradizione l’infiorata artistica. L’inaugurazione è in programma venerdì, alle 10, nella nuova piazzetta della passeggiata Eleonora d’Arborea: per tre giorni, fino alle 20, sarà possibile ammirare le opere realizzate dall’associazione culturale “Infioratori Santa Maria”.

Sul lungomare troverà anche la mostra mercato dedicata al florovivaismo, all’artigianato locale, ai prodotti agroalimentari e allo street food. Novità dell’edizione 2025, “Papà ti salvo io”, la manifestazione promossa dalla Società Nazionale di Salvamento, che propone un percorso educativo e ludico sulla sicurezza in mare. Ai più piccoli saranno dedicati anche una serie di laboratori e spettacoli: dalla caccia al tesoro, al concorso “Disegna la primavera”, al Bubble Show di Irina kizlo per finire con lo spettacolo di luci e led a cura di Gionata Feuer Frei e Fabio Phoenix. Non mancheranno i personaggi più amati dai bambini: Stitch, Angel, Minnie e Topolino, protagonisti sul lungomare tra sabato e domenica. Il primo maggio, poi, dalle 10 alle 19.30 sul lungomare spazio alla mostra mercato artigianale ArTò.

