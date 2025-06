A Torre Grande la disabilità non è più un ostacolo per vivere la spiaggia grazie a una nuova postazione gratuita riservata alle persone con disabilità motoria. Il progetto è stato realizzato dall’associazione di volontariato Sardegna Accessibile e dalla ditta Sardegna Inclusiva, con il patrocinio dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano. La struttura, situata vicino alla Casa per ferie Stella Maris, comprende una pedana in legno di 50 metri quadrati con otto lettini, quattro ombrelloni, una sedia job e una passerella che collega il lungomare al bagnasciuga. A breve sarà disponibile anche una sedia solemare.

«Abbiamo iniziato nel 2020 con una pagina Facebook – racconta Alfio Uda, di Sardegna accessibile – Ora promuoviamo l’inclusione turistica con una rete di spiagge accessibili in tutta l’isola». Massimo Pisanu, responsabile di Sardegna Inclusiva, sottolinea il ruolo degli sponsor privati: «siamo certi che Oristano rispondere positivamente». Soddisfatto il sindaco Massimiliano Sanna: «Torre Grande diventa sempre più inclusiva», mentre l’assessora Zedda parla di un progetto «di alto valore sociale». «Da oggi – conclude l’assessora Murru – chi ha una disabilità può accedere al mare in sicurezza e con dignità».

