Un soggiorno tra la Toscana e l’Umbria dedicato ai residenti di Gonnosnò, Baressa e Albagiara. È il servizio che i tre comuni associati offriranno ai propri cittadini, punta a rafforzare la socializzazione tra le persone e a scoprire nuove località. A questo proposito sono aperte le iscrizioni per il viaggio e il soggiorno, fissato dal 18 al 24 ottobre prossimo. Tra le località che verranno visitate nelle due regioni, dopo lo sbarco a Livorno, ci sono Siena, Perugia, Passignano sul Trasimeno, Corciano, Assisi, Spello, Bevagna e San Gimignano. Il servizio è rivolto ai residenti nei Comuni associati con età pari o superiore ai 40 anni, anche si i Comuni aderenti si riservano la facoltà di estendere la partecipazione anche a persone non aventi i requisiti richiesti, dando comunque priorità ai residenti nei Comuni aderenti e nel rispetto della disponibilità dei posti. L’iniziativa prevede una quota individuale di partecipazione e un numero di partecipanti minimo di 40 persone.

Le richieste di partecipazione potranno essere presentate presso gli uffici comunali entro il 4 settembre, via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it), e-mail (serviziosociale@comune.gonnosno.or.it) o a mano all’Ufficio Protocollo. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali.

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