La Febbre del Nilo non si ferma: a Oristano reparti in affannoNove ricoverati al San Martino, alcuni trasferiti in altri ospedali
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Un caso al giorno. La West Nile non si ferma: il bollettino dei contagi non promette nulla di buono e, continuando con questo trend, anche l'ospedale di Oristano rischia di andare in tilt.
In meno di un mese ben 20 persone sono state colpite dalla Febbre del Nilo e quasi tutte sono state ricoverate in reparti già in affanno. Tanto che qualche paziente addirittura è stato trasferito in strutture fuori provincia per cercare di alleggerire il San Martino.
Al momento la situazione è sotto controllo ma l'allerta per il virus, trasmesso dalle zanzare, resta altissima.
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