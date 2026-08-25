L'obiettivo è chiaro: creare una squadra di calcio Under 15 tutta al femminile. Chi vuole portare avanti questa missione è la Simaxis Fc.

Marco Mottura, il presidente, spiega perché: «Nelle categorie di base, il calcio misto tra bambini e bambine è una bellissima esperienza di crescita. Il percorso insieme è consentito però fino alla categoria Giovanissimi, successivamente le ragazze non possono più proseguire nei campionati maschili. A Simaxis, dove esiste già la prima squadra femminile di Eccellenza, che oggi rappresenta un punto di riferimento per le ragazze della provincia che si avvicinano al calcio e desiderano continuare a praticare questo sport, abbiamo vissuto in prima persona questa situazione. Ecco perchè adesso vogliamo fare un ulteriore passo avanti, costruendo un vero settore giovanile femminile, a partire dalla nuova Under 15».

Mottura fa quindi un appello alle società della provincia: «Bisogna far sapere alle ragazze che a Simaxis si sta formando una Under 15 Femminile. Potrebbe essere per loro una grande opportunità per continuare a giocare, confrontarsi con coetanee e avversarie di pari sesso e trovare un percorso dedicato al calcio femminile. Non vogliamo togliere ragazze alle altre società. Vogliamo creare insieme un'opportunità che oggi, nella provincia di Oristano, è ancora troppo rara. Perché una ragazza che ama il calcio deve poter continuare a giocare e trovare il proprio spazio anche quando il percorso nel calcio misto arriva al termine».

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