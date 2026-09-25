Al parco sportivo "Pino Spiga" di Torangius stavolta i vandali non c’entrano. A lasciare il segno sono stati i roditori, che hanno rosicchiato cavi e conduttori dell’impianto elettrico. Il danno, però, è tutt’altro che piccolo: 11.950 euro Iva compresa che il Comune dovrà spendere per ripristinare, mettere in sicurezza e rimettere in funzione l’impianto.

Il sopralluogo del 24 giugno aveva rilevato «plurime criticità che compromettono la sicurezza e la funzionalità dell’impianto elettrico». Tra queste, proprio «cavi e conduttori rosicchiati da roditori» nel vano contattore Enel e nei pozzetti rompitratta. Sono inoltre necessari controlli sulle linee di alimentazione e sull’impianto di terra, la sostituzione dei cavi non conformi, verifiche sugli interruttori differenziali e il ripristino dell’illuminazione pedonale.

Nella determinazione l’intervento viene definito «urgente» per il «rischio di natura elettrica», ma solo ora i lavori sono stati affidati alla ditta Fulgheri Impianti. A spiegare il passaggio è il dirigente Alberto Soddu: «La proposta di determinazione e la procedura di affidamento erano state avviate già a giugno», mentre le risorse sono state rese disponibili con l’ultima variazione di bilancio. Sulla sicurezza precisa: «La parte necessaria per mettere subito in sicurezza l’area è stata fatta immediatamente, così da eliminare i pericoli». E aggiunge: «L’area è stata utilizzata in questi mesi senza problemi o criticità».

Per completare l’intervento sono previste 10-12 giornate lavorative di due operai.

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