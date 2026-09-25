Il corpo di polizia municipale, si appresta ad essere potenziato. L'amministrazione comunale ha indetto un concorso pubblico per esami che porteranno all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di nuovi agenti, con uno dei posti riservato prioritariamente ai volontari delle forze armate.

I candidati dovranno possedere la cittadinanza italiana, il diploma di scuola secondaria di secondo grado, la patente B e i requisiti psico-fisici previsti per il servizio operativo, compresa la disponibilità al porto dell’arma e alla conduzione dei mezzi in dotazione al corpo. Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale InPA entro le ore 23.59 del 23 ottobre 2026. È previsto il pagamento di una tassa di partecipazione di 10 euro. La selezione prevede una prova scritta, fissata per il 5 novembre e una prova orale, in programma il 12 novembre nella sala consiliare del Comune.

Le prove verteranno sulle principali materie attinenti all’attività della Polizia Locale: Codice della strada, polizia amministrativa e giudiziaria, normativa edilizia, commerciale e ambientale, diritto amministrativo e penale, ordinamento degli enti locali e legislazione regionale di settore. I vincitori saranno impiegati nelle attività di sicurezza urbana e controllo del territorio, vigilanza stradale, edilizia e ambientale, oltre che nelle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. La graduatoria finale avrà validità triennale e potrà essere utilizzata anche per future assunzioni.

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