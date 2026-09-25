Bosa, concorso per due agenti di polizia locale: domande entro il 23 ottobreL'amministrazione comunale ha indetto un concorso pubblico per esami
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il corpo di polizia municipale, si appresta ad essere potenziato. L'amministrazione comunale ha indetto un concorso pubblico per esami che porteranno all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di nuovi agenti, con uno dei posti riservato prioritariamente ai volontari delle forze armate.
I candidati dovranno possedere la cittadinanza italiana, il diploma di scuola secondaria di secondo grado, la patente B e i requisiti psico-fisici previsti per il servizio operativo, compresa la disponibilità al porto dell’arma e alla conduzione dei mezzi in dotazione al corpo. Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale InPA entro le ore 23.59 del 23 ottobre 2026. È previsto il pagamento di una tassa di partecipazione di 10 euro. La selezione prevede una prova scritta, fissata per il 5 novembre e una prova orale, in programma il 12 novembre nella sala consiliare del Comune.
Le prove verteranno sulle principali materie attinenti all’attività della Polizia Locale: Codice della strada, polizia amministrativa e giudiziaria, normativa edilizia, commerciale e ambientale, diritto amministrativo e penale, ordinamento degli enti locali e legislazione regionale di settore. I vincitori saranno impiegati nelle attività di sicurezza urbana e controllo del territorio, vigilanza stradale, edilizia e ambientale, oltre che nelle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. La graduatoria finale avrà validità triennale e potrà essere utilizzata anche per future assunzioni.