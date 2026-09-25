Siapiccia, confermato il “Progetto Equitazione” del ComuneIl contributo massimo erogabile è di 360 euro, in base alle fasce Isee
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Il Comune di Siapiccia, anche per l’anno 2026, ha confermato il “Progetto Equitazione”. Un’idea nata nel 2021 e attuata nel corso dei successivi anni, nata dalla volontà dell’amministrazione comunale di dare supporto alle famiglie per incentivare la prativa dell’equitazione dei minori di 18 anni.
Il contributo massimo individuale che l’ente potrà erogare è di 360 euro, in base a due distinte fasce ISEE: da 0 a 7.500 euro di ISEE il contributo sarà del 100% della spesa documentata (360 euro), oltre i 7.500 euro di ISEE pari all’85% (massimo 310 euro).
L’obiettivo del Comune, che ha deciso di destinare 1.400 euro al progetto, è quello di incoraggiare il mantenimento della tradizione equestre locale e promuovere la cultura ippica tra i giovani, oltre a offrire ai minori della comunità un’opportunità di crescita e beneficio psicofisico attraverso l’attività con i cavalli. Dopo l’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale, nelle prossime settimane gli uffici comunali predisporranno le attività necessarie per raccogliere le adesioni dell’utenza attraverso un avviso pubblico.