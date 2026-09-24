Disagi alla linea telefonica del Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Ales, che in queste ore sta affrontando un temporaneo malfunzionamento del numero fisso. Per evitare interruzioni nell’attività e garantire comunque un contatto diretto con le famiglie, la struttura sanitaria ha comunicato l’attivazione di un numero cellulare dedicato, operativo fino al ripristino della linea.

Gli utenti potranno contattare telefonicamente il servizio chiamando il 335 8221742 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00, e il lunedì e il mercoledì anche nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.30. Una soluzione provvisoria ma necessaria per assicurare continuità alle attività cliniche e amministrative rivolte ai bambini e ai ragazzi seguiti dal servizio.

Oltre al contatto telefonico, la Neuropsichiatria ricorda che è possibile comunicare anche via mail attraverso due indirizzi distinti, in base alle esigenze degli utenti: accettazione.npiaales@asloristano.it – per la richiesta di prime visite, npia.ales@asloristano.it – per informazioni e comunicazioni da parte di pazienti già in carico.

La struttura invita le famiglie a utilizzare questi canali alternativi fino alla completa risoluzione del guasto tecnico, assicurando che tutte le attività proseguiranno regolarmente.

© Riproduzione riservata