Tutto è ormai pronto a Gonnostramatza per i festeggiamenti in onore di San Michele e Santa Teresina. La festa è fissata da lunedì 28 a mercoledì 30.

Le celebrazioni sono a cura del Comitato 2026, in collaborazione con associazione “Su Cuccaioi”, Unione dei Comuni del Parte Montis, amministrazione comunale, Avis e comitato dei festeggiamenti 2024.

Programma al via lunedì 28, alle 17.30, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Come eravamo”, dalla collezione di “Tziu Loi Medda”, a Casa Pusceddu. La mostra, che sarà aperta durante i 3 giorni di festa, dalle 17.30 alle 21.30, è dedicata alla memoria e alla storia della comunità, con l’esposizione di 35 immagini in bianco e nero.

Alle 22, spettacolo pirotecnico e a seguire il gruppo musicale “Dilliriana”. Martedì 29, alle 17.30, la processione per le vie del paese con il simulacro di San Michele. Presenti i cavalieri, con l’accompagnamento musicale di Simone Grussu alla fisarmonica e Bruno Loi alle launeddas. Alle 18.30, la Santa Messa. Alle 22, la musica del gruppo “Max Forever”.

Mercoledì 30, alle 17.30, processione con il simulacro di Santa Teresina, accompagnata dall’organetto di Omar Curreli, il gruppo folk “Sant’Anastasia” di Sardara e i cavalieri. Alle 18.30, la Santa Messa. Chiude, alle 22, la serata folk col fisarmonicista Giuliano Armas e l’esibizione dei suoi allievi di organetto.

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