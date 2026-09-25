Usava un metro avvolgibile alla cui estremità applicava del nastro biadesivo, lo inseriva nelle casse delle offerte dei fedeli all’interno delle chiese di Oristano e rubava i soldi. Con una torcia illuminava l’interno delle cassette per vedere il denaro.

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia per diversi furti avvenuti nelle chiese della città. Le indagini della Squadra Mobile sono partite dopo la denuncia presentata dal parroco della cattedrale di Santa Maria Assunta, dove i furti di denaro dalle cassette delle offerte erano all’ordine del giorno.

Gli agenti hanno individuato il presunto responsabile analizzando le immagini della videosorveglianza, quindi hanno deciso di pedinarlo. Lo hanno visto uscire dalla chiesa di San Francesco e dirigersi in bici alla basilica di Nostra Signora del Rimedio, nella frazione di Donigala Fenughedu. Qui, una volta entrati nel luogo di culto, lo hanno colto in flagranza. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di diverse monete, oltre al metro con nastro adesivo e alla torcia.

Portato in Questura, l’uomo è stato deferito a piede libero per furto aggravato. Gli è stato notificato anche il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella città.

(Unioneonline)

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