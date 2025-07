Il lungomare di Torregrande si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi e teneri dell’estate: “STARDOG 2025”, la sfilata dedicata agli amici a quattro zampe. L’appuntamento è per domani: dalle 20.30 si apriranno le iscrizioni (quota di partecipazione 5 euro a cane, con gadget omaggio), mentre alle 22:00 prenderà ufficialmente il via la sfilata. In gara ci saranno sei categorie: taglia piccola, media, grande, cuccioli, cani di razza e meticci. Ogni binomio cane-conduttore sfilerà sotto lo sguardo attento e affettuoso di una giuria composta da tre esperti del mondo pet, che valuteranno andatura, conduzione, morfologia e, soprattutto, il feeling tra umano e animale. Oltre ai premi ufficiali per il 1°, 2° e 3° posto, ci saranno anche riconoscimenti speciali per il cane più anziano, il più simpatico e quello arrivato da più lontano. Perché in questa serata, ogni cane è una star. A presentare l’evento sarà Ivan Cocco, con la direzione artistica di Daniele Pinna.

