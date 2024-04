Dopo le numerose proteste della scorsa settimana, dalla Asl corrono ai ripari per garantire a Ghilarza un maggior numero di ore di apertura dell’ufficio per chiedere le esenzioni per il ticket. Numerose le proteste venerdì scorso con tantissimi utenti in fila e costretti ad andar via perché si era raggiunto il numero massimo di richieste ricevibili in giornata.

Per questa settimana la direzione sanitaria del distretto ha provveduto ad aumentare i giorni di apertura dell’ufficio esenzioni per reddito di Ghilarza per rinnovare le stesse esenzioni. Domani (martedì) e anche giovedì l’ufficio sarà aperto dalle 8,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 17. Venerdì invece sarà operativo dalle 8,30 alle 13 e saranno consegnati un massimo di 120 numeri, il martedì e giovedì la mattina un massimo di 120 numeri e il pomeriggio un massimo di 50 numeri. Da lunedì 15 aprile lo stesso ufficio osserverà invece i seguenti orari: giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 17, venerdì dalle 8,30 alle 13.

Per il rilascio delle esenzioni viene richiesta la fotocopia del documento di identità del richiedente. Per i minori è necessaria la fotocopia del documento di identità del genitore o tutore. Nel caso di deleghe occorre allegare, per ciascuna di esse, la fotocopia dei documenti di identità sia del dichiarante che del delegato. Inoltre l'esenzione da reddito può essere richiesta in autonomia tramite il portale dedicato e viene effettuata con carta TS-CNS, Spid o carta di identità elettronica (CIE).

© Riproduzione riservata