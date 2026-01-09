Passaggi a livello chiusi e traffico deviato. Da lunedì scatteranno le prove tecniche per l’omologazione del nuovo treno ATR465 sulla linea ferroviaria Sant’Anna–Abbasanta, con effetti concreti sulla viabilità cittadina e nei collegamenti con le frazioni.

Fino al 28 febbraio, esclusi sabati e domeniche, la circolazione stradale sarà interrotta nelle ore notturne, sempre nella fascia tra le 23 e le 5 del mattino. Le corse di prova non avranno orari prestabiliti: i convogli potranno transitare in qualsiasi momento della notte, con sbarre abbassate anche per oltre mezz’ora e senza alcun preavviso.

Una situazione che richiede particolare attenzione per chi si sposta nelle ore notturne, soprattutto lungo gli assi che collegano il capoluogo alle frazioni. Le chiusure interesseranno il passaggio a livello di via Laconi, in direzione Corte Baccas, quello di via Vandalino Casu, nei pressi della casa di riposo, e il tratto della provinciale 55 in direzione dell’ex zuccherificio.

Coinvolti anche due snodi interni all’abitato di Silì, entrambi regolati da semaforo: l’incrocio tra la provinciale 55, via Martiri del Congo e la provinciale 57, e quello tra la stessa provinciale 55 e via Marmilla.

Per limitare i disagi saranno possibili deviazioni lungo la provinciale 70, con collegamento alla provinciale 57, oppure su via Cagliari, verso sud in direzione della statale 131 lato Santa Giusta o verso nord verso Massama e la statale 292.

