Festa a base di pasticcini e prosecco alla tabaccheria Batmanis di Terralba.

Ad offrire il rinfresco è stata una signora di 45 anni, che dopo aver acquistato un gratta e vinci della serie “50X” è riuscita a vincere 40mila euro, grazie a una fortunata accoppiata di numeri 24.

"Stamane – racconta Giovanni Battista Manis, titolare della ricevitoria di via Marceddì - si è presentata da noi una giovane signora, nostra cliente abituale, che con molta calma e serenità ci ha chiesto di poterci parlare in privato mostrandoci il biglietto vincente. Dopodiché ha voluto delucidazioni su come doveva muoversi per poter riscuotere la fantastica vincita. Dopo averle dato tutte le dritte sul da farsi, la signora ci ha salutato. Poi si è presentata dopo poche ore con i pasticcini e il prosecco per festeggiare assieme a noi questa straordinaria vincita”.

(Unioneonline/l.f.)

