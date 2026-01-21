Terralba, presentato il nuovo gruppo culturale “QuiLab”L’iniziativa frutto di mesi di lavoro preparatorio
Nasce sotto il segno del volontariato e della partecipazione civica il nuovo gruppo culturale intergenerazionale “QuiLab”, presentato dal presidente Alessandro Rosas insieme Livio Mura. L’iniziativa, frutto di mesi di lavoro preparatorio, riunisce una ventina di cittadini dai 16 ai 77 anni con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro tra generazioni, valorizzare la memoria collettiva e immaginare il futuro del territorio.
La presentazione pubblica si è svolta nella sede scelta dal gruppo, all’interno del Centro Politico‑Culturale “Enrico Berlinguer” di via Garibaldi 19. Tra i presenti anche figure la capogruppo di minoranza Maria Cristina Manca e l’avvocato Gesuino Loi. “QuiLab” si propone come realtà apartitica, aperta ai cittadini di tutti i centri dell’Unione dei Comuni del Terralbese e pronta a collaborare con le associazioni già attive.
Tra le idee in cantiere figurano il recupero di aree trascurate attraverso murales, l’organizzazione di concerti e iniziative ambientali, oltre a percorsi culturali pensati per rafforzare il senso di comunità. Il gruppo è ancora in evoluzione, ma i promotori confidano di coinvolgere sempre più persone desiderose di contribuire alla crescita del territorio.