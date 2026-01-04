La conclusione dei lavori previsti nella sala mensa della scuola primaria, finanziati con fondi del Pnrr, slitterà di alcuni giorni rispetto alla data inizialmente prevista del 7 gennaio, al rientro dalle lezioni dopo la pausa natalizia. Una scelta dettata dall'esigenza di evitare la sospensione del servizio, fondamentale per molte famiglie.

«Abbiamo chiesto alla ditta di posticipare l'avvio del cantiere di qualche giorno – spiega l'assessora alla Pubblica Istruzione, Roberta Cicu – così da garantire la continuità della mensa. Nel frattempo allestiremo la nuova sala, che ospiterà il servizio durante la ristrutturazione. Anche la ditta incaricata della ristorazione avrà il tempo necessario per presentare la documentazione richiesta».

Se non si fosse ovviato al problema, era prevista la sospensione del servizio mensa generando forte preoccupazione tra i genitori, abituati al tempo pieno fino alle 16.15. Il dirigente scolastico, Francesco Corona, ha lavorato insieme alle famiglie e al Comune per limitare al massimo i disagi, conciliando esigenze diverse: da un lato la necessità di procedere con i lavori per non rischiare di perdere i finanziamenti, dall'altro la tutela delle famiglie e il rispetto delle norme di sicurezza.

«In collaborazione con la scuola e la ditta incaricata – sottolinea l'assessora Cicu - stiamo facendo il possibile per migliorare il servizio e ridurre al minimo i disagi durante questa importante fase di ristrutturazione, al termine della quale sarà restituito un ambiente più adeguato, funzionale e accogliente».

