Terralba, incendio in un cortile: allarme in centroIndagini dei carabinieri, il rogo sarebbe di origine dolosa
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Momenti di paura questa sera nel centro storico di Terralba. Un incendio è divampato all’interno di un cortile in via Buonarroti minacciando anche le abitazioni vicine. Immediato l’allarme, i vigili del fuoco di Oristano hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e bonificare l’area.
La situazione è sembrata da subito piuttosto critica perché all’interno del terreno erano presenti una vecchia Ford Focus ma anche elettrodomestici, ferraglie, cumuli di rifiuti e sterpaglie: le fiamme si sono propagate rapidamente, una densa coltre di fumo ha invaso il centro del paese.
Si è temuto che le fiamme potessero arrivare alle case vicine ma l’intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Sul posto anche i carabinieri, sono in corso accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio, dai primi riscontri sembrerebbe si tratti di un atto doloso.