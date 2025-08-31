Terralba, il sindaco Pili ribadisce l'impegno sull’assistenza sanitaria di baseLa cronica carenza di medici di base continua a destare forte preoccupazione tra i cittadini
La cronica carenza di medici di base continua a destare forte preoccupazione tra i cittadini e resta al centro dell’agenda dell’amministrazione comunale.
Il sindaco di Terralba Sandro Pili ribadisce l’impegno costante nel rappresentare le criticità degli Ascot e nel proporre soluzioni operative per garantire un servizio sanitario più efficiente e vicino ai bisogni della popolazione.
«Accogliamo con favore – sottolinea Pili – ogni contributo che possa migliorare la drammatica situazione dell’assistenza di base. Si tratta di proposte che come amministrazione abbiamo già espresso all’azienda sanitaria negli ultimi anni, sia formalmente che durante numerosi Consigli comunali dedicati al tema».
Il primo cittadino ricorda inoltre come già in occasione della visita a Terralba dell’assessore regionale alla Sanità Bartolazzi, su invito del Comitato alla Salute, siano state ribadite le richieste di potenziamento dei servizi.
«Le nostre proposte – evidenzia ancora Pili – sono note da tempo anche al direttore della Asl Argiolas, Iidee e soluzioni concrete che che derivano dal lavoro dell’amministrazione e dal confronto con la comunità».