Il Comune di Terralba si avvicina ai cittadini e sceglie di comunicare con un'applicazione per smartphone. Si tratta dell’app Municipium, la più completa e la più premiata, già attiva con successo in più di 1.000 enti italiani. Uno strumento che permette una comunicazione semplice e immediata a doppio senso: il Comune può informare i propri cittadini e i cittadini possono interagire con il proprio Comune.

L’app offre infatti al Comune la possibilità di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee con il sistema di notifiche push, e di segnalare gli eventi presenti sul territorio. I cittadini possono condividere eventi e news comunali via sms, Whatsapp e social network direttamente dall’app, e possono consultare facilmente le mappe dei punti di interesse del Comune, aggiornati con le informazioni di contatto e gli orari di apertura.

Municipium fornisce anche un'ampia gamma di servizi per la raccolta differenziata porta-a-porta: all’interno si possono ricevere le notifiche del calendario dei rifiuti, vi sono le modalità per il ritiro rifiuti ingombranti e un glossario per differenziare correttamente i rifiuti. Grazie al modulo Protezione Civile, il Comune può infine informare i cittadini sugli stati di allerta del territorio, comunicare bollettini meteo e rendere disponibili utili norme di comportamento da attuare in caso di emergenza.

© Riproduzione riservata