Si terrà durante le festività natalizie il “Gran Galà dello Sport”, in programma al Teatro Comunale. Sarà una serata speciale, dedicata alle premiazioni di società e atleti che si sono particolarmente distinti nel corso del 2025, contribuendo a dare lustro alla comunità.

«Un evento – sottolinea l'assessore allo Sport Andrea Grussu – per celebrare le eccellenze dello sport locale, ma anche un momento di festa e riconoscimento per chi ha lavorato con passione e dedizione». L'iniziativa rappresenta anche la conclusione di un anno intenso, segnato dalla riuscita della manifestazione “Terralba in Sport Estate 2025”, un ricco cartellone di appuntamenti sportivi e aggregativi da maggio a settembre.

«Appuntamenti all'insegna dello sport e della aggregazione – evidenzia Grussu – che hanno visto una grande partecipazione di atleti e pubblico». Promossa dall'amministrazione comunale, in collaborazione con Pro Loco, Livas e con il contributo di circa 20 società e associazioni sportive locali, la rassegna ha avuto l'obiettivo di coinvolgere tutte le fasce d'età, promuovere stili di vita sani e valorizzare l'impegno quotidiano di volontari, tecnici, dirigenti e atleti.

«Abbiamo lavorato a stretto contatto con le società sportive per costruire un calendario condiviso – conclude Grussu – evitando sovrapposizioni e garantendo ad ogni iniziativa la visibilità che merita».

