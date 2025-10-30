Terralba, durante le feste natalizie il “Gran Galà dello Sport”Una serata speciale, dedicata alle premiazioni di società e atleti che si sono particolarmente distinti nel corso del 2025
Si terrà durante le festività natalizie il “Gran Galà dello Sport”, in programma al Teatro Comunale. Sarà una serata speciale, dedicata alle premiazioni di società e atleti che si sono particolarmente distinti nel corso del 2025, contribuendo a dare lustro alla comunità.
«Un evento – sottolinea l'assessore allo Sport Andrea Grussu – per celebrare le eccellenze dello sport locale, ma anche un momento di festa e riconoscimento per chi ha lavorato con passione e dedizione». L'iniziativa rappresenta anche la conclusione di un anno intenso, segnato dalla riuscita della manifestazione “Terralba in Sport Estate 2025”, un ricco cartellone di appuntamenti sportivi e aggregativi da maggio a settembre.
«Appuntamenti all'insegna dello sport e della aggregazione – evidenzia Grussu – che hanno visto una grande partecipazione di atleti e pubblico». Promossa dall'amministrazione comunale, in collaborazione con Pro Loco, Livas e con il contributo di circa 20 società e associazioni sportive locali, la rassegna ha avuto l'obiettivo di coinvolgere tutte le fasce d'età, promuovere stili di vita sani e valorizzare l'impegno quotidiano di volontari, tecnici, dirigenti e atleti.
«Abbiamo lavorato a stretto contatto con le società sportive per costruire un calendario condiviso – conclude Grussu – evitando sovrapposizioni e garantendo ad ogni iniziativa la visibilità che merita».