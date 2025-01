In un territorio come quello del terralbese, assume una particolare importanza la giornata mondiale delle zone umide. Concretamente si traduce con l’iniziativa di "Stagniintour", una escursione-cultur lab per cicloescursionisti dalla buona capacità tecnica che li porterà alla scoperta delle zone umide della vasta piana delle Bonifiche.

Qui avranno la possibilità di conoscere la lunga storia comprese le specie frequentatori presenti nei mesi invernali e i siti archeologici. Domenica 2 febbraio il programma prevede il ritrovo alle ore 9 in piazza Caduti sul Lavoro, con la prosecuzione del giro o ad anello di circa sessanta chilometri. Il rientro è previsto invece entro le ore 17. Gli interessati devono obbligatoriamente prenotare all’indirizzo email eventiramsar.or@gmail.com, con limite massimo di venti partecipanti.

Durante la giornata apertura del Museo del Mare a Marceddì, con l’accoglienza a cura dell’associazione culturale “Selas” presieduta da Andrea Vaccargiu e l’associazione “ClaArt”.

