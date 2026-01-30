Il teatro comunale ospita domani, sabato 31 gennaio, l’ assemblea congressuale provinciale di Orizzonte Comune, appuntamento centrale per il progetto civico che secondo il tema scelto punta a rilanciare il ruolo della Provincia di Oristano e a costruire una visione condivisa per il futuro del territorio.

L’incontro, in programma dalle 16, sarà aperto dall’insediamento della presidenza affidata al capogruppo in Consiglio regionale. Sandro Porcu, a cui seguirà l’introduzione ai lavori del consigliere regionale Salvatore Cau. Il congresso affronterà cinque temi strategici per il riscatto della cosiddetta “Quarta Provincia”.

Il primo intervento, affidato a Piero Franceschi, analizzerà le occasioni mancate e le nuove opportunità per Oristano, Gianfranco Attene approfondirà il ruolo della Provincia come ente intermedio per una crescita omogenea del territorio. Spazio poi al turismo con Franco Vellio Melas, che illustrerà le potenzialità di un settore trasversale capace di valorizzare prodotti locali, cultura e cammini del turismo lento.

La relazione di Maria Cristina Manca, sarà invece dedicata al futuro di Marceddì e alle prospettive della pesca e della pesca turismo. Gianfranco Secci presenterà ancora una riflessione sulla nuova generazione di imprese artigiane tecnologiche.

Dalle 18 si aprirà il dibattito congressuale, mentre le conclusioni saranno affidate al coordinatore regionale Franco Cuccureddu, assessore regionale al Turismo, Artigianato e Commercio. La giornata si chiuderà con le votazioni per l’elezione del coordinamento provinciale

