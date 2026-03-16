Il verde urbano diventa terreno di scontro politico a Oristano. Il gruppo consiliare di Oristano al Centro, uscito dalla maggioranza dopo la revoca dell’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu, punta ora il dito contro l’assessora all’Ambiente e vicesindaca Maria Bonaria Zedda, esponente di Fratelli d’Italia.

Sei interpellanze corredate da fotografie segnalano diverse criticità tra città e frazioni: erba alta, marciapiedi invasi dalla vegetazione, aiuole trascurate e vasi ornamentali rimasti vuoti.

Uno dei casi riguarda Donigala Fenughedu. Nel mirino i grandi vasi ornamentali collocati lungo il marciapiede della Statale 292 durante i lavori di rifacimento dei marciapiedi. Secondo i consiglieri, a circa un anno dalla conclusione dell’intervento “non è stato messo a dimora neppure un albero, una pianta o un semplice fiore” e oggi i contenitori risultano “completamente invasi da erbacce spontanee”, diventando anche “un ricettacolo di rifiuti”. Sempre nella frazione viene segnalata la situazione dell’aiuola spartitraffico davanti alla chiesa di Sant’Antonio Vescovo, descritta con erba alta e totale assenza di manutenzione, con l’avvertimento che “le frazioni non possono essere trattate come realtà di serie B”.

Tre segnalazioni arrivano invece da Nuraxinieddu. Il giardino pubblico di via Imperia sarebbe invaso da erbacce e da un grande cespuglio di canne che ha inglobato anche una panchina. Criticità anche davanti al parco Cadoni e in via Bologna, dove una pianta non potata impedirebbe il passaggio sul marciapiede costringendo i pedoni a scendere sulla carreggiata.

Proprio sull’interpellanza relativa al parco Cadoni i toni si fanno più politici: i consiglieri parlano di “evidente incapacità” nella gestione dell’assessorato e invitano il sindaco Massimiliano Sanna a rimuovere Zedda “da un incarico troppo gravoso per le sue capacità”.

Alle accuse replica la stessa vicesindaca: “Darò puntuale riscontro alle numerose interpellanze presentate, fermo restando che i proponenti sono già a conoscenza della programmazione degli interventi pianificati”.

© Riproduzione riservata