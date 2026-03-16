E’ stato un momento solenne e denso di significato l’insediamento del primo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi. A guidare la nuova assemblea sarà la sindaca, Sara Carta, 11 anni, che si appresta a intraprendere il suo mandato con entusiasmo e spirito di servizio. La sindaca, che ha esposto anche il suo programma alla pari di assessori e consiglieri, sarà affiancata dal vice sindaco Marco Putzulu e dagli assessori Ambra Mongili, Maria Paola Cocco, Elisabetta Salaris, Maria Elisabetta Meloni, Giovanni Meloni, Lorenzo Muscau, Giovanni Brundu, Diego Frau, Pietro Ciulu,Costantino Onida.

«Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno votato e eletto e prometto che sarò la sindaca di tutti, non solo di chi mi ha votato, ascolterò le idee di tutti, realizzando prima le più urgenti, magari non riuscirò a fare tutto, ma mi impegnerò nel cercare di farlo». La cerimonia si è tenuta alla presenza del Consiglio comunale dei “grandi” con il sindaco Salvatore Pes, che ha rivolto un caloroso augurio di buon lavoro a tutti per questa nuova esperienza, garantendo la collaborazione della Giunta e del Consiglio alla sindaca, assessori e consiglieri.

All’insediamento hanno preso parte gli insegnanti che hanno seguito il progetto, il parroco don Maurizio Demartis, nonché il responsabile regionale Mario Di Rubbo, che ha sottolineato «il valore formativo di queste esperienze, capaci di rafforzare nei ragazzi il rispetto delle regole democratiche e il desiderio di contribuire al bene comune».

© Riproduzione riservata