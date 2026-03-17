Ben 5 chili di hashish nascosti in un pacco consegnato, come tanti altri, in un locker di Oristano. È quanto hanno scoperto i finanzieri del Comando provinciale di Sassari, in collaborazione con i colleghi di Oristano, che hanno arrestato in flagranza un trentacinquenne residente nella provincia di Cagliari. L’uomo è stato bloccato al momento del ritiro: all’interno dell’imballo la droga era già suddivisa in panetti preconfezionati, pronti per la vendita. I successivi controlli negli altri punti di ritiro della zona hanno permesso di sequestrare ulteriore stupefacente, per un totale di 10 chili, che sul mercato avrebbe fruttato circa 100mila euro.

L’operazione è partita da un controllo di routine sulle spedizioni gestite da un corriere espresso di Olbia. Durante le verifiche, i militari della squadra cinofili del Gruppo di Olbia hanno individuato uno scatolone sospetto grazie alla segnalazione del cane antidroga Semia, attirato dal forte odore riconducibile ai cannabinoidi. Il pacco era destinato a un punto di ritiro automatico in un centro commerciale di Oristano, ma i nominativi di mittente e destinatario risultavano inesistenti, nel tentativo di evitare ogni tracciamento.

A quel punto gli investigatori, sotto il coordinamento del Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, hanno aspettato vicino all’hub per individuare la persona che avrebbe tentato di ritirare il pacco. L’uomo si è presentato proprio al momento della chiusura del centro commerciale, ma ad attenderlo c’erano i militari della Guardia di Finanza di Olbia e Oristano che sono intervenuti immediatamente bloccandolo. Dopo aver fermato il trentacinquenne e rinvenuto lo stupefacente, le operazioni di controllo sono proseguite, passando al setaccio gli altri locker cittadini, dove è stato sequestrato ulteriore stupefacente.

Secondo le stime, dalla droga sequestrata sarebbe stato possibile ricavare oltre 10mila dosi, con un valore complessivo dello stupefacente che avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati intorno ai 100mila euro.

(Unioneonline/v.f.)

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