La Settimana Santa raccontata attraverso scatti fotografici del passato che toccano il profondo dell’anima. Un viaggio nella memoria dei riti sacri cuglieritani con immagini di fede, devozione popolare in cui l’intera comunità si riconosce e rinnova la sua profonda religiosità, perpetuando la tradizione. La mostra dedicata a Sa Chida Santa cuglieritana sarà inaugurata sabato 21, visibile fino a domenica 29 marzo, presso il Seminario Pontificio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18:30. Le domeniche 22 e 29 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Organizza la Società Pia di San Francesco, Su Sotziu, per celebrare l’anno giubilare francescano, indetto da Papa Leone XIV, che a Cuglieri si articolerà in diversi eventi religiosi e culturali ogni mese fino a ottobre, mese dell’anniversario del Santo patrono d’Italia.

Con scatti suggestivi la mostra «racconta la nostra Chida Santa attraverso immagini che emozionano, fanno memoria e custodiscono la bellezza dei nostri riti», spiegano gli organizzatori. Oltre alle immagini della settimana di passione ci saranno anche le opere lignee del maestro Salvatore Velino, ricche di fede, storia e sentimento, in un’esposizione che parla all’anima prima ancora che agli occhi».

Arte, storia e anche solidarietà «sarà presente anche la Pesca della Fraternità, per chi vorrà partecipare con un piccolo gesto che unisce, avvicina e ci aiuterà per l’organizzazione dei festeggiamenti di ottobre, in cambio di un dono».

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