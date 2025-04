«Terralba è una comunità che chiede una maggiore attenzione, affinché si possano affrontare le sfide sociali, sanitarie e infrastrutturali con un approccio inclusivo, ma pure attraverso un dialogo costante tra i cittadini e istituzioni». Queste alcune motivazioni per le quali il gruppo di opposizione “Insieme per Terralba” ha votato contro il Dup e il bilancio di previsione in Consiglio comunale.

La minoranza chiede un cambio di passo alla Giunta del sindaco Sandro Pili, sottolineando l'importanza del ruolo attivo dell'opposizione nella politica dell'ente. «Chiediamo l'avvio di una politica "attiva" e una "visione alta" dell'amministrare», evidenza Maria Cristina Manca. «La qualità della vita delle persone dovrebbe guidare ogni decisione amministrativa, ma questa spesso viene disattesa».

Il consigliere Gabriele Espis ha evidenziato «il degrado in cui si trova Terralba e la necessità di azioni concrete per la sicurezza a seguito anche degli ultimi atti vandalici con l’imbrattamento della facciata del teatro comunale, di alcune abitazioni e l’allagamento dell’istituto superiore de Castro. Fatti che sono rimasti ancora impuniti».

Il consigliere Alessandro Murtas ha chiesto invece chiarimenti «sull'apertura del museo ex casa Atzeni, la situazione del canile, e la necessità di interventi urgenti sulle strade e sul decoro urbano».

