Dopo l'avvio dei lavori per la nuova mensa scolastica, finanziata con circa 700 mila euro, il Comune di Terralba compie un ulteriore passo verso la creazione di un vero e proprio campus per gli alunni della scuola primaria.

L'amministrazione comunale ha infatti approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per la ristrutturazione, riqualificazione totale e l'ampliamento dell'istituto “A.Carta” di via Eleonora, candidando l'intervento al bando regionale Iscol@. Il progetto ha un valore complessivo di 2 milioni e 760 mila euro, dei quali 2 milioni e 484 mila euro richiesti alla Regione e circa 276 mila euro quale quota di cofinanziamento comunale. L'obiettivo è trasformare l'attuale struttura in un ambiente moderno, sostenibile, sicuro e capace di adattarsi alle esigenze della didattica contemporanea.

L'intervento prevede opere di riqualificazione edilizia, adeguamenti strutturali, nuovi impianti tecnologici, spazi ludico-sportivi, arredi e attrezzature innovative. Particolare attenzione sarà dedicata all'efficienza energetica, accessibilità e qualità degli ambienti destinati agli studenti. Di questa cifra, circa 700 mila euro sono destinati alla realizzazione dello scenario di ultima generazione, che altre all'uso didattico, potranno essere utilizzate anche dalle società locali.

«Dopo il finanziamento ottenuto per la nuova mensa scolastica, oggi in fase di realizzazione, stiamo lavorando per completare un progetto molto più ampio che guarda al futuro delle nuove generazioni - sottolinea il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Grussu -. Puntiamo a creare un vero campus scolastico per i bambini della primaria, con luoghi in grado di offrire un ambiente educativo all'altezza delle sfide attuali. Con questa candidatura chiediamo alla Regione un investimento strategico che consentirebbe di dare un nuovo volto alla scuola – aggiunge Grussu - rendendola un punto di riferimento per tutto il territorio».

La Giunta comunale ha inoltre assunto formalmente l'impegno a sostenere il cofinanziamento del 10 per cento richiesto dal bando, condizione necessaria per accedere alle risorse regionali. In caso di esito positivo della richiesta, Terralba potrà contare su uno dei più importanti investimenti degli ultimi anni nel settore dell'edilizia scolastica, rafforzando il percorso già avviato e dando forma a una cittadella dell'istruzione pensata per i bambini e per le esigenze della scuola del futuro.

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