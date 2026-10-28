Boroneddu, 250mila euro per la nuova piazza Sant’Antonio e la sicurezza della Provinciale 15Approvati dal commissario straordinario Pietro Caria due progetti esecutivi
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Nuovi investimenti per 250mila euro cambiano il volto e la sicurezza di Boroneddu. Con due recenti deliberazioni adottate dal commissario straordinario Pietro Caria, sono stati approvati i progetti esecutivi per importanti interventi di riqualificazione urbana e viaria sul territorio. Il primo, dal valore complessivo di 150.000 euro, riguarda la valorizzazione degli spazi pubblici e la realizzazione della nuova piazza Sant’Antonio.
Il progetto prevede la creazione di un'area idonea alle festività tradizionali e all'accensione del fuoco di Sant’Antonio. Un’iniziativa messa in campo dall’ex sindaco Angelo Mele. I fondi permetteranno inoltre di acquistare cisterne idriche in località "Marzas", sistemare l'abbeveratoio "Bena Furada" e rinnovare il camminamento del parco "Sas Arzolas".
Con un’altra delibera il commissario si è pronunciato per dar corso al secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza della Strada Provinciale 15: a disposizione 100mila euro concessi tempo fa dalla Provincia al Comune. L'opera consisterà nella costruzione di un nuovo tratto di muro di contenimento lungo 88 metri, in continuità con i 55 metri già realizzati in precedenza, per blindare la stabilità del tracciato. Un pacchetto di interventi che punta decisamente sul decoro urbano e sulla tutela del territorio.