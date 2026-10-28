Busachi punta sulla zona artigianale: progetto da 700mila euro per l’area PipLa Giunta guidata dal sindaco Lino Cordella approva il progetto
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L'Amministrazione comunale di Busachi compie un passo deciso verso lo sviluppo economico e artigianale del territorio. La Giunta guidata dal sindaco Lino Cordella ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di infrastrutturazione dell'area PIP (Piano per gli Insediamenti Produttivi) in località "Giolantine".
Da tempo il Comune guarda alla realizzazione della zona artigianale per creare nuove occasioni di sviluppo per il paese e offrire ai cittadini dei nuovi servizi. L’intervento, redatto dall'ufficio tecnico comunale, prevede una spesa complessiva di 700.000 euro. L'obiettivo principale è ora partecipare all'avviso pubblico regionale diretto all'infrastrutturazione delle zone Pip.
Il Comune richiederà alla Regione un contributo di 600.000 euro, impegnandosi a cofinanziare la parte restante con 100.000 euro dal proprio bilancio. Con la delibera adottata l’esecutivo Cordella dà mandato agli uffici di predisporre tutta la documentazione necessaria per partecipare al bando. Un'occasione strategica per attrarre nuove aziende e sostenere la crescita produttiva locale.