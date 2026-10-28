Le nomine degli staff e l'emergenza West Nile erano fra gli argomenti più attesi del Consiglio provinciale, chiamato anche ad approvare una serie di importanti provvedimenti finanziari e programmatici per il triennio 2026-2028. Rispondendo all'interpellanza dell'opposizione sulle assunzioni del personale di supporto ai consiglieri delegati., Il presidente Paolo Pireddu ha respinto le contestazioni, ribadendo la «piena regolarità delle procedure adottate. Le nomine fiduciarie del personale sono state effettuate nel rispetto della normativa vigente e seguono un modello utilizzato da gran parte delle Province sarde. il regolamento provinciale richiamato - ha aggiunto il presidente - fa riferimento a figure professionali non più compatibili con la legislazione attuale e le modalità di reclutamento sono state definite attraverso una modifica del Piano».

Pur prendendo atto delle spiegazioni, l'opposizione ha confermato le proprie riserve e ha chiesto ulteriori approfondimenti da parte della segreteria generale. Ampio spazio è stato riservato anche alla lotta alle zanzare e alla prevenzione del virus West Nile. Sulla mozione presentata dalla minoranza si è registrata una convergenza politica che porterà alla definizione di un documento condiviso.

Il consigliere delegato all'Ambiente Andrea Grussu ha annunciato «la convocazione del tavolo tecnico-scientifico che riunirà istituzioni, mondo della ricerca e organizzazioni agricole per individuare nuove strategie di contrasto, tra cui una sperimentazione nelle risaie già dalla prossima stagione». Nel dibattito è stato affrontato anche il tema del drone acquistato per attività di monitoraggio e disinfestazione. Il presidente Pireddu ha chiarito che « il mezzo non è ancora operativo perché occorre completare le abilitazioni del personale e ottenere le autorizzazioni necessarie».

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