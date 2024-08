Aveva la forza di un gigante, ma per vincere la sua grande battaglia per la vita purtroppo non è bastata. Da oggi nel cielo c’è un piccolo angelo in più: all’ospedale Microcitemico di Cagliari si è spenta Elisa Pia Carboni, dieci anni appena, di Terralba.

Da anni la bimba raccontava a tutti di avere due piccole palline in testa che presto sarebbero però sparite del tutto, ma l’epilogo è stato diverso. Quella spensieratezza che tutti i bambini si meritano per lei non è più tornata. Elisa conviveva da tempo con un nemico subdolo che si chiama medulloblastoma. Il male l’aveva colpita nella zona del cervelletto e, sin da subito, aveva iniziato cicli di cure e controlli, sempre supportata dai suoi genitori. Grazie a una raccolta fondi promossa tempo fa dallo zio della bambina, per avere delle cure specifiche, Elisa era riuscita a debellare il suo peggior nemico.

Elisa dopo un percorso lungo e faticoso stava meglio. Aveva ripreso a fare una vita quasi normale. Poi però ecco però che la malattia si è ripresentata nonostante due interventi. I medici del Microcitemico nelle ultime ore le avevano aumentato le dosi di antidolorifici, sperando fino all’ultimo in un miglioramento. Che purtroppo però non c’è stato. A Terralba, paese nel quale viveva la bambina, sono stati annullati diversi eventi estivi.

