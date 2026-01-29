il rogo
29 gennaio 2026 alle 12:50aggiornato il 29 gennaio 2026 alle 13:17
Terralba, a fuoco l’auto di un commercianteLe fiamme appiccate a una Volkswagen Tiguan parcheggiata in via Ponti de Pedra
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incendiari di nuovo in azione a Terralba. La notte scorsa qualcuno ha appiccato il fuoco a una Volkswagen Tiguan parcheggiata in via Ponti de Pedra, alla periferia del paese.
Alcuni residenti hanno dato l’allarme, sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare il rogo ma l’auto è andata distrutta.
Sull’episodio indagano i carabinieri.
© Riproduzione riservata