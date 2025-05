Astensione della minoranza in aula ad Ardauli sulla Tari, sul rendiconto di gestione e sull’acquisizione di immobili e terreni. Per quel che riguarda la tassa sui rifiuti l’Assemblea ha fissato anche le scadenze per il pagamento: 31 agosto (prima rata di acconto); 31ottobre e 31 dicembre (terza rata di conguaglio e rata unica). La sindaca Tina Fadda ha quindi illustrato al Consiglio gli esiti della gestione finanziaria dell’esercizio 2024 e gli accantonamenti vincolati.

Per il capogruppo della minoranza Roberto Putzolu “il valore della cassa è troppo elevato e questo dato non è positivo”. “Il valore è elevato in quanto il Comune sta anche incassando le entrate e che la cassa è tenuta sotto controllo tramite le verifiche dei flussi di cassa e gli adempimenti introdotti di recente”, la replica della sindaca.

Il Consiglio è stato quindi chiamato a pronunciarsi sugli indirizzi da dare agli uffici per l’acquisizione di alcuni immobili in donazione. “Alcuni immobili sono utili, ma è necessario procedere prima con le verifiche e successivamente acquisire formalmente se vi siano i presupposti”, ha spiegato Tina Fadda. Per Putzolu occorre verificarne l’utilità. La sindaca ha quindi evidenziato che vi è la necessità “di una progettualità per gli immobili e che tali acquisizioni sono legate anche alla problematica degli usi civici ancora presente nel Comune di Ardauli. Ma per Putzolu “immobili e terreni potrebbero comportare un aggravio per le casse dell’ente, in quanto i terreni comunali devono essere puliti e l’immobile invece necessità di un intervento di ristrutturazione”.

“Il Comune non è titolare di tanti terreni e questi possono essere utili per risolvere il problema degli usi civici, per essere destinati ad attività sociali quali ad esempio orto sociale, mentre l’immobile che si intende acquisire è un immobile molto piccolo e fa parte di un progetto presentato al Ministero”, ha chiarito la prima cittadina. Voto unanime invece per la gestione associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Ardauli, Busachi e Ula Tirso.

