Ancora covid e ancora tamponi, ma cambiano le regole. A partire da lunedì 5 giugno cambieranno gli orari d’accesso alla tensostruttura dedicata all’effettuazione dei tamponi anti-Covid, situata nel parcheggio adiacente all’ingresso posteriore dell’ospedale San Martino di Oristano. Il servizio sarà garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 10.30. Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo igiene.pubblica@asloristano.it o contattare il numero di telefono 3336134600.

Come fanno sapere dagli uffici della Asl possono effettuare il tampone anti-Covid, munite di tessera sanitaria, solo le persone con sintomatologia riconducibile a Covid su invio del proprio medico di famiglia e quelle che necessitano dell’esito del test per sottoporsi a interventi chirurgici o visite specialistiche o per viaggiare verso paesi esteri per i quali è richiesta la negatività al tampone. Ma non solo.

Da lunedì 5 giugno cambieranno anche gli orari d’accesso agli Ascot di San Vero Milis e Zeddiani. Il primo, con sede in via Santa Barbara, sarà operativo il lunedì, dalle 15 alle 20, il mercoledì dalle 15 alle 19, e il giovedì, dalle 9 alle 14. A Zeddiani l’Ascot, in via Trento, aprirà ogni mercoledì, dalle ore 9 alle 14. Restano invariati gli orari dell’Ascot di Narbolia, attivo nello stesso ambito territoriale, in via Principe Amedeo. I cittadini residenti nei comuni di Narbolia, San Vero Milis e Zeddiani privi di assistenza primaria possono rivolgersi indistintamente ai tre Ascot presenti nei rispettivi paesi. Modifiche degli orari anche per l’ambulatorio straordinario di Tramatza che dal 7 giugno sarà attivo il mercoledì e il venerdì, dalle 11 alle 16, ed il giovedì, dalle 14 alle 19.

© Riproduzione riservata