Proseguono a Suni nel fine settimana i festeggiamenti in onore di San Narciso vescovo e Martire, veneratissimo nel centro della Planargia. In un clima di grande partecipazione e commozione c’è stata oggi la partenza del simulacro verso la chiesa campestre accompagnato dai cavalieri e fucilieri, trainato dal carro a buoi.

Domani sabato 24 giugno, alle 18, santa messa in onore di San Giovanni Battista a cui seguiranno i vespri solenni in onore di San Narciso con l’ultimo giorno della novena. Nella serata un appuntamento molto atteso con la cena per i pellegrini a base di carne di pecora offerta dai pastori e successivamente lo spettacolo musicale "Feminas" con Cristina Fois.

Domenica 25 giugno  sante messe a Santa Maria alle 8.30  e alle 9.30 a San Narciso. Alle 10.45 processione in località "S' Olivera", con rogazioni e benedizione dei campi. Al termine santa messa con panegirico. Alle 13 pranzo per i pellegrini offerto dai pastori. Alle 19 processione e rientro del santo in paese con la benedizione eucaristica a santa Maria.

«È un santo sempre attualissimo - afferma lo studioso locale Luigi Borriello - invocato per la liberazione dei campi e delle città da insetti ed animali nocivi quali le locuste».

