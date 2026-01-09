Novità per gli automobilisti che percorreranno la 131 nei prossimi giorni. A partire da lunedì 12 fino a mercoledì 21 gennaio saranno infatti in vigore limitazioni al transito sulle rampe dello svincolo di Paulilatino, sulla strada statale 131 “Carlo Felice”, in provincia di Oristano.

«Il provvedimento – chiariscono dall’Anas - si rende necessario per consentire gli interventi di installazione degli attenuatori d’urto e dei dispositivi salva motociclisti. È prevista la chiusura delle rampe di entrata e di uscita alternativamente in entrambe le direzioni. Il traffico diretto a Paulilatino, in alternativa, può usufruire dello svincolo situato al km 119».

Per lungo tempo questo tratto di strada è stato interessato da limitazioni per dar corso alla realizzazione del nuovo svincolo per eliminare l’incrocio a raso dove nel corso degli anni sono morte tante persone.

Lo svincolo era stato aperto ai primi di agosto. I lavori, iniziati nel 2023, hanno riguardato l’eliminazione dell’intersezione a raso al km 120, mediante la realizzazione delle nuove rampe dello svincolo, di due rotatorie e della pavimentazione della viabilità di collegamento alla statale 131.

Sono stati, inoltre, eseguiti alcuni interventi sul sovrappasso in prossimità dello svincolo, che riguardano la nuova pavimentazione, l’istallazione delle nuove barriere di sicurezza e la segnaletica verticale e orizzontale. L’investimento complessivo è stato di 10,4 milioni di euro.

