Prima ha squarciato, coltello in mano, le gomme di una serie di auto in sosta nel centro di Oristano, fra via Vittorio Emanuele III, via Eleonora e via Carducci, e poi ha scagliato contro le stesse auto una pioggia di oggetti di varia natura lanciati dal balcone di casa.

L’uomo è però stato colto in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto in seguito alle numerose segnalazioni ricevute da chi ha assistito alla scena, nella notte fra domenica 25 e lunedì 26 agosto.

Per l’autore del folle gesto è scattata quindi la denuncia per i reati di danneggiamento aggravato, lancio pericoloso di cose e resistenza a pubblico ufficiale, quest’ultimo provvedimento poiché si è anche opposto alle procedure di identificazione barricandosi dentro casa.

