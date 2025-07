Continua a rafforzarsi il gruppo consiliare di Forza Italia. Anche il neo consigliere comunale Paolo Moino ha infatti deciso di far parte degli azzurri. Ha sostituito Maria Giovanna Campus che invece non aveva aderito al gruppo insieme all’altra consigliera Daniela Brundu che rimane ora praticamente l’unica consigliera del gruppo “Bosa Cambia” che aveva partecipato alle elezioni comunali del 2024.

«Farò parte di Forza Italia - afferma Moino - e sono contento di questo incarico per me motivo di grande onore e orgoglio. Il compito che mi aspetta sarà difficile ma sono pronto ad affrontarlo con impegno, determinazione e spirito di collaborazione. Insieme ai colleghi consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, con il dialogo e il rispetto reciproco, si possono raggiungere dei traguardi importanti per il bene del nostro Comune».

Pertanto oltre a Moino, al sindaco e consigliere regionale Alfonso Marras, fanno parte il capogruppo Aurelio Blandino, i consiglieri Vincenzo Pinna, Caterina Marini, Stefania Urgu e Claudio Palluca e tutti gli assessori Federico Ledda, Marco Francesco Mannu, Marco Naitana, Laura Masala e Maura Marongiu.

