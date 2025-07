Via libera dalla Provincia al progetto di riqualificazione delle aree sportive esterne dell’Istituto superiore di Terralba. Con la delibera dall’amministratore straordinario Battista Ghisu, è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione, primo passo per partecipare all’avviso pubblico del ministero dell’Istruzione e accedere ai fondi europei del Programma “Scuola e Competenze”.

L’intervento, dal valore complessivo di 685.000 euro, punta a rinnovare e mettere in sicurezza il campetto polivalente (basket, pallavolo, tennis), la pista di atletica, le aree per il salto in alto, il salto in lungo e il lancio del peso. Si tratta di strutture attualmente in uso agli studenti ma ormai datate, la cui riqualificazione è attesa da anni. Nel dettaglio, il progetto prevede la rimozione della pavimentazione esistente, la posa di un nuovo conglomerato bituminoso e di una superficie sportiva sintetica drenante, con la segnatura regolamentare dei campi, la posa delle recinzioni e l’installazione delle attrezzature sportive. A curare la progettazione è l’ingegnere Graziano Plana, dirigente del Settore Edilizia e Istruzione.

«L’operazione – spiega Battista Ghisu - si inserisce in un contesto più ampio di rilancio dell’edilizia scolastica nelle cosiddette regioni meno sviluppate, tra cui la Sardegna. Il finanziamento, se ottenuto, sarà coperto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e rientra nell’obiettivo volto a migliorare l’accesso a servizi di istruzione»: Il quadro economico dell’intervento prevede 473 mila euro per lavori e sicurezza, mentre 211 mila euro euro sono destinati a spese accessorie.

«Si tratta di un progetto strategico – evidenzia Ghisu – che punta a garantire strutture moderne, sicure e pienamente accessibili, in linea con i più recenti standard europei».

