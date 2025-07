Dopo l’esordio di martedì scorso, entra nel vivo “Estate in Centro Città”, la rassegna estiva organizzata dal Centro commerciale naturale Centro Città per animare il centro storico e promuovere il commercio locale. Per tre serate, il 15 e 29 luglio e il 12 agosto, le vie del centro si trasformeranno in un grande mercatino serale all’aperto, con esposizioni esterne da parte degli esercizi commerciali. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa, un’ordinanza del comandante della polizia locale dispone la chiusura al traffico e il divieto di sosta con rimozione forzata in via Tirso, nel tratto compreso tra via Sardegna e piazza Roma, dalle ore 20 alle 24. In caso di necessità, il traffico sarà deviato: i veicoli in arrivo da via Diego Contini verso piazza Roma saranno indirizzati su via Tharros, mentre quelli provenienti da via Figoli dovranno proseguire su via Mazzini. Tutte le deviazioni saranno segnalate con apposita cartellonistica e transennamenti, e presidiate da personale dell’organizzazione, dotato di dispositivi ad alta visibilità. Le serate, pensate per favorire la socialità e dare visibilità alle attività locali, offriranno ai cittadini e visitatori la possibilità di vivere il centro storico in modo diverso tra vetrine illuminate, bancarelle e acquisti al chiaro di luna.

© Riproduzione riservata