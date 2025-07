L’asta giudiziaria è andata in porto. Il Comune di Riola Sardo ha acquisito l’enorme area di 700 metri quadri che si trova in via Umberto I, dove, una volta avvenuta la bonifica, verrà realizzato un parco urbano e un’area parcheggi. Questa per ora è l’idea dell'amministrazione che si è aggiudicata la struttura, una vecchia casa campidanese con un enorme cortile per un totale di 40 mila e 500 euro. Ora verranno avviate le procedure notarili. “Una soddisfazione per tutta la comunità" - ha detto il sindaco Lorenzo Pinna. L'acquisizione del bene però in queste ore sta diventando un caso politico. Alzano la voce i consiglieri di minoranza del gruppo Arriora Irene Erdas, Cesare Secci e Giovanna Loche. Tengono a precisare che il merito dell'acquisto non è solo della maggioranza. “Si tratta di un'operazione di riqualificazione urbana attesa da decenni e fortemente sollecitata da diversi cittadini attenti, ex amministratori e dal nostro gruppo consiliare che hanno segnalato pubblicamente la presenza dell'asta sul portale ufficiale del tribunale. Ecco perché è fondamentale riconoscere il merito anche ai cittadini che hanno acceso i riflettori su questa importante opportunità per il paese. Ora ci auguriamo che questo primo passo venga seguito da un progetto di recupero e valorizzazione condiviso. Quando cittadini e istituzioni camminano insieme, Riola fa passi avanti. Questa è la direzione giusta: costruire, unire e migliorare”.

© Riproduzione riservata