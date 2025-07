Mare più sicuro. Prende il via domani 12 luglio, nel litorale del Sinis, il servizio di salvamento. A supporto dell’operato degli assistenti bagnanti sono state già posizionate da giorni le torrette di avvistamento per i mesi di luglio, agosto e settembre.

La novità di quest’anno è l’installazione di una quarta postazione rialzata presso la spiaggia di Maimoni, che si aggiunge a quelle presenti nelle spiagge di San Giovanni di Sinis, Is Arutas e Mari Ermi. Anche per questa stagione saranno presenti le due linee di salvamento presso la spiaggia di San Giovanni di Sinis: due zone di appiglio montate su galleggianti e zavorre che funzionano da cima di sicurezza in caso di difficoltà in mare.

«Anche quest’anno rinnoviamo il nostro impegno per un servizio essenziale alla sicurezza in spiaggia – afferma il sindaco di Cabras Andrea Abis – L’inserimento della quarta postazione garantirà il presidio nella spiaggia di Maimoni. Tuttavia, nonostante lo sforzo del Comune e l’incremento del finanziamento regionale, si mette in evidenza la necessità della redazione da parte della regione di un piano di salvamento a mare, all’interno del quale sviluppare una mappatura tecnica della pericolosità e definire il fabbisogno da parte di ciascun comune costiero».

Il costo totale del servizio, operativo per 41 giornate, è di 88.800 euro, di cui 72.500 euro derivanti dalla Regione e 16.300 euro provenienti da fondi del bilancio comunale. Il servizio sarà attivo ogni sabato e domenica di luglio, tutto il mese di agosto e i primi due weekend di settembre con orario continuato dalle 9 alle 19.

