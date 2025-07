Un contributo rivolto ai cittadini per incentivare le sterilizzazioni di cani e gatti di proprietà. È quanto ha pensato il Comune di Asuni per contrastare la riproduzione incontrollata, con uno stanziamento di 3mila euro.

Nello specifico, 1600 euro è la somma prevista per la sterilizzazione dei cani, di 1400 euro, invece, per quella sui gatti. Il contributo verrà corrisposto nella misura del 70% della spesa sostenuta, mentre l’importo massimo finanziabile sarà in base alla taglia dell’animale. «Proviamo a stimolare una campagna di sterilizzazione dei cani e dei gatti – commenta il primo cittadino Gionata Petza – e a questo proposito abbiamo deciso di mettere risorse da bilancio per contribuire o supportare i cittadini nelle spese per questa operazione».

Gli interessati potranno presentare le richieste all’Ufficio Protocollo, compilando il modulo messo a disposizione dell’ente, entro il 14 luglio. La consegna potrà avvenire a mano, all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico, tramite raccomandata o via e-mail (indirizzi info@comuneasuni.it o protocollo@pec.comuneasuni.it).

